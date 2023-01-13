في نوفمبر وديسمبر.. أرتيتا أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال جائزة أفضل مدرب عن شهري نوفمبر وديسمبر بالدوري الإنجليزي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية، التي يحصل فيها ميكيل أرتيتا على الجائزة خلال الموسم الحالي، بعدما تُوج بها في أغسطس الماضي.

ونجح أرتيتا في التفوق على يورغن كلوب مدرب ليفربول وكذلك إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، بعدما قاد أرتيتا أرسنال للفوز في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، هي تشيلسي وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

وقاد كلوب ليفربول للفوز في 4 مباريات أمام توتنهام وساوثهامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي، أما فريق نيوكاسل بقيادة إيدي هاو لم يخسر في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد فقط أمام ليدز يونايتد.

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