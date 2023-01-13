الإعلان عن حكم قمة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، هوية الحكم الذي سيتولى إدارة لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، على استاد الملك فهد بالرياض.

وأنيطت مهمة إدارة المباراة المرتقبة، بالحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز.

وسيتواجد في غرفة حكم تقنية الفيديو "VAR" خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياغو خايمي وخوان لويس بوليدو.

وكان برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما أمس الخميس في الرياض، بالتعادل 2-2.

أما ريال مدريد، فتأهل على حساب فالنسيا بفوزه عليها بركلات الترجيح 4-3.

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