رائعة مبابي بينها.. المرشحون لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف 2022 (فيديو)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش، كأفضل هدف تم تسجيله في عام 2022.
وضمت قائمة أفضل أهداف عام 2022، الهدف الثاني للنجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك منتخب الأرجنتين، بنهائي بطولة كأس العالم الأخيرة.
الأهداف المرشحة لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف 2022
هدف ماريو بالوتيلي في مباراة أضنة دمير سبور ضد جوزتيبي
هدف أماندين هنري في مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون
هدف تيو هرنانديز في مباراة ميلان ضد أتالانتا
هدف آلو كول في مباراة العراق ضد أستراليا تحت 23 عامًا
هدف كيليان مبابي في مباراة الأرجنتين ضد فرنسا
هدف فرانسيسكو غونزاليس في مباراة روزاريو سنترال ضد أتلتيكو رافايل
هدف مارسين أوليكسي في مباراة فارتا بوزنان ضد ستال رزيسزو
هدف سلمى بارالويلو في مباراة برشلونة ضد فياريال
هدف ريتشارليسون في مباراة البرازيل ضد صربيا
هدف ديميتري باييت في مباراة مرسيليا ضد باوك
هدف أليسيا روسو في مباراة إنجلترا ضد السويد
وانطلق التصويت على جائزة «بوشكاش»، لاختيار أفضل هدف في 2022، أمس الخميس 12 يناير ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.
ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ذا بيست لعام 2022، في حفل مميز يقام 27 فبراير 2023.
رائعة مبابي بينها.. المرشحون لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف 2022@KMbappe https://t.co/YfoUlxta9fpic.twitter.com/F9lSWU6Eb3— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 13, 2023