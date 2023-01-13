رائعة مبابي بينها.. المرشحون لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف 2022‬‎ (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش، كأفضل هدف تم تسجيله في عام 2022.

وضمت قائمة أفضل أهداف عام 2022، الهدف الثاني للنجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك منتخب الأرجنتين، بنهائي بطولة كأس العالم الأخيرة.

الأهداف المرشحة لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف 2022

هدف ماريو بالوتيلي في مباراة أضنة دمير سبور ضد جوزتيبي

هدف أماندين هنري في مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون

هدف تيو هرنانديز في مباراة ميلان ضد أتالانتا

هدف آلو كول في مباراة العراق ضد أستراليا تحت 23 عامًا

هدف كيليان مبابي في مباراة الأرجنتين ضد فرنسا

هدف فرانسيسكو غونزاليس في مباراة روزاريو سنترال ضد ‎أتلتيكو رافايل

هدف مارسين أوليكسي في مباراة فارتا بوزنان ضد ستال رزيسزو

هدف سلمى بارالويلو في مباراة برشلونة ضد فياريال

هدف ريتشارليسون في مباراة البرازيل ضد صربيا

هدف ديميتري باييت في مباراة مرسيليا ضد باوك

هدف أليسيا روسو في مباراة إنجلترا ضد السويد

وانطلق التصويت على جائزة «بوشكاش»، لاختيار أفضل هدف في 2022، أمس الخميس 12 يناير ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ذا بيست لعام 2022، في حفل مميز يقام 27 فبراير 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز