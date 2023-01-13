المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2022، أول فبراير المقبل، وتستمر منافستها حتى 11 من الشهر ذاته بدولة المغرب.

ويشارك في مونديال الأندية، فرق الوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت اليوم الجمعة، على النحو التالي:

الدور التمهيدي: الأهلي المصري - أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الدور الثاني: الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضد الهلال السعودي أو سياتل ساوندرز الأمريكي

الدور الثاني: الوداد المغربي ضد الهلال أو سياتل ساوندرز الأمريكي

الدور نصف النهائي: الفائز من مباراتي الدور الثاني ضد ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي

الدور نصف النهائي: فلامنجو البرازيلي - الفائز من مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي

الدور نصف النهائي: ريال مدريد - الفائز من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي ضد الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي

موعد مباريات كأس العالم للأندية 2022

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، 1 فبراير 2023

يلتقي الوداد المغربي مع الهلال السعودي في ربع النهائي، 4 فبراير 2023

يواجه الأهلي حال تخطيه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 4 فبراير 2023

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا) مع الفائز من (الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي) وسياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 8 فبراير المقبل، وفي المقابل، يواجه فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد المغربي ضد الهلال السعودي يوم 7 فبراير 2023

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 11 فبراير 2023

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