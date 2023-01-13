كأس العالم للأندية.. الأهلي في طريق ريال مدريد والهلال يصطدم بالوداد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي تنطلق فبراير المقبل بدولة المغرب، عن مواجهات قوية للغاية.

ويفتتح الأهلي المصري مبارياته في كأس العالم للأندية 2022 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويواجه الوداد المغربي نظيره الهلال السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2022، حيث يشارك الهلال بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا النسخة الأخيرة، فيما يشارك الوداد المغربي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا وكذلك ممثل المغرب مستضيف البطولة.

وينطلق مونديال الأندية أول فبراير المقبل ويستمر حتى 11 من الشهر ذاته، بمشاركة أندية الوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية

الدور التمهيدي: الأهلي المصري - أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الدور الثاني: الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضد الهلال السعودي أو سياتل ساوندرز الأمريكي

الدور الثاني: الوداد المغربي ضد الهلال أو سياتل ساوندرز الأمريكي

الدور نصف النهائي: الفائز من مباراتي الدور الثاني ضد ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي

الدور نصف النهائي: فلامنجو البرازيلي - الفائز من مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي

الدور نصف النهائي: ريال مدريد - الفائز من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي ضد الفائز من الأهلي وأوكلاند سيتي

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