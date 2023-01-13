موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ضرب برشلونة موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو ناري بنهائي بطولة السوبر الإسباني، التي تستضيفها دولة السعودية.

وفاز برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 2/4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب الملك فهد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2/2.

وتأهل ريال مدريد قبله إلى نهائي البطولة، بعد تغلبه بركلات الترجيح أيضاً على فالنسيا 3/4.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتعد هذه النسخة هي الثالثة لبطولة السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة 2020 التي أقيمت في جدة، وتوّج بلقبها ريال مدريد، ونسخة 2022 التي أقيمت بالرياض، وتوّج بلقبها أيضاً الميرنغي.

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