رسمياً.. غوستافو ألفارو يرحل عن تدريب الإكوادور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، عقد مدرب المنتخب غوستافو ألفارو، بعد مناقشات بين دارت بين الطرفين.

وأصدر الاتحاد الإكوادوري بيانًا رسمياً، جاء فيه: "بعد بضعة أشهر من المناقشات بين الاتحاد وغوستافو ألفارو، قرر الطرفان إنهاء التعاقد، حيث استقرت إدارة المنتخب مع غوستافو على البحث عن خيارات جديدة لصالح الطرفين".

وتولى غوستافو ألفارو تدريب منتخب الإكوادور عام 2020، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما غاب عن مونديال 2018.

ولم ينجح منتخب الإكوادور في تخطي دور المجموعات بكأس العالم 2022 تحت قيادة غوستافو ألفارو، وودع البطولة مبكراً.

وحقق منتخب الإكوادور في مونديال قطر، انتصاراً وحيداً وتعادل مباراة وخسر أخرى، واحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف هولندا والسنغال.

ومنذ توليه المهمة، قاد غوستافو ألفارو منتخب الإكوادور في 35 مباراة، نجح في تحقيق 12 فوزاً، و14 تعادلاً، وخسر 9 مباريات.

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