غضب تشافي ينقذ برشلونة في السوبر الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة غاضباً، بسبب لاعبي الفريق الكتالوني خلال مواجهة ريال بيتيس، أمس الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، انفعل تشافي على لاعبي برشلونة قبل انطلاق الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث قال غاضباً "إنه نهائي، هذا لقب"، بهدف تحفيز لاعبيه على الظهور بشكل أفضل خلال الوقت المتبقي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن سبب غضب تشافي يعود إلى رمية التماس التي نفذها كوندي، حيث ظل الأخير يبحث عن زميل يتحرك له كي يلعب له الكرة وهو ما لم يحدث.

وأكدت الصحيفة أن لاعبي برشلونة عادوا إلى أرضية الملعب بعد حديث تشافي في قمة حماسهم، وحققوا الفوز وتأهلوا إلى النهائي بفضل ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد الأحد المقبل، في نهائي بطولة السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية.

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