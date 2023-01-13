برشلونة يضع شرطاً للموافقة على رحيل ديباي لأتليتكو مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد نادي برشلونة، شرطاً نظير الموافقة على رحيل الهولندي ممفيس ديباي، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لا يمانع فكرة رحيل ديباي خلال يناير الجاري إلى أتلتيكو مدريد، حال تلقيه عرضاً مالياً مناسباً من أجل مساعدة النادي الكتالوني في حل أزمته المالية.

وأبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع ممفيس ديباي، ولكن حتى الآن لم يقدم اللوس كولتشونيروس، أي عرض رسمي لضمه.

ويرى مسؤولو برشلونة أن أتلتيكو مدريد قد حصل على مبلغ كبير مقابل إعارة جواو فيليكس إلى تشيلسي، وهو ما سيسمح له بوضع ميزانية مناسبة لحسم صفقة ديباي.

وتجمع علاقة جيدة بين مسؤولي برشلونة ونظائرهم في أتلتيكو مدريد، خاصة بعدما سبق لهما إتمام صفقة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الأتلتيكو، بعد تخفيض المقابل المادي.

ويحاول برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، التخلص من ممفيس ديباي، من أجل حل أزمته المالية، التي تمنعه من تسجيل عقود لاعبيه الجدد.

ويعول برشلونة على توفير راتب ديباي مع النادي الكتالوني، بخلاف المقابل المالي المنتظر نظير رحيله، حتى يتمكن من تسجيل العقود الجديدة الخاصة بكل من جافي وبالدي ورونالد أرواخو.

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