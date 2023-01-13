بعد أنشيلوتي وغوارديولا.. إنريكي على رأس المرشحين لتدريب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، عن ترشيح اسم الإسباني لويس إنريكي، لتولي تدريب منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة خلفاً لتيتي.

وكان تيتي رحل عن تدريب البرازيل، بعد الخروج من دور الـ 8 في بطولة كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين بدأ الاتحاد البرازيلي في البحث عن بديل له لتولي مسؤولية تدريب السيليساو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لويس إنريكي، دخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل، مؤكدة أن رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز، عاد إلى ممارسة مهام عمله مرة أخرى بعدما حصل على فترة إجازة، ويعمل خلال الوقت الحالي على إنهاء ملف المدرب.

وقالت الصحيفة إن إيدنالدو رودريجيز تواصل بالفعل مع لويس إنريكي لبدء المفاوضات معه.

ويأتي خيار لويس إنريكي بالنسبة للبرازيلين، بعدما رفض الثنائي كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا عرض تدريب السامبا، وفضل الاستمرار مع ريال مدريد ومانشستر سيتي.

يذكر أن إنريكي رحل عن تدريب منتخب إسبانيا بعد خروجه من دور الـ 16 في مونديال 2022، على يد منتخب المغرب في مفاجأة كبيرة، خاصة إن الماتادور كان أبرز المرشحين للقب هذه النسخة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز