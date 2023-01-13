بمشاركة الأهلي والهلال والوداد.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقرر إقامتها بدولة المغرب فبراير المقبل.

وتقام قرعة مونديال الأندية في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم، اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، وسيشارك المغربي نور الدين النيبت في عملية السحب، باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة في هذه البطولة.

ومن المقرر أن تنقل فعاليات سحب القرعة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وقنوات "الرياضية" المغربية.

وتشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022، أندية الوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

يذكر أن مونديال الأندية سينطلق 1 فبراير المقبل وستستمر منافسات البطولة حتى 11 من الشهر ذاته.

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