 صلاح وحكيمي في القائمة المختصرة لجائزة الأفضل للفيفا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس قائمة مختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 ضمت المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

وقال الفيفا عبر موقعه على الإنترنت إن القائمة المختصرة لأفضل لاعب ضمت 14 لاعبا بينهم صلاح مهاجم ليفربول وقائد المنتخب المصري وحكيمي الذي ساهم في قيادة منتخب بلاده لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في قطر.

وأضاف الفيفا أن القوائم المختصرة للمرشحين المؤهلين للحصول على جوائز الأفضل، ضمّت لاعبين وحراس مرمى ومدربين وبعض المشجعين، إضافة لأصحاب أفضل الأهداف.

وسيكون التصويت عبر الموقع، ويمكن الإدلاء بالأصوات حتى الثالث من فبراير المقبل.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين وريفر بليت السابق ومانشستر سيتي الحالي.

والإنجليزي جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دوتموند الألماني وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا والبلجيكي كيفين دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي وزميله فريق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بروسيا دوتموند السابق.

وضمت القائمة أيضا البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بولندا وبايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي والسنغالي ساديو ماني مهاجم النادي البافاري الحالي وليفربول السابق.

وعلى رأس المرشحين للفوز بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي سجل ثلاثية في نهائي قطر 2022 في استاد لوسيل.

ومن المرشحين أيضا لوكا مودريتش قائد كرواتيا ولاعب وسط ريال مدريد والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ومواطنه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

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