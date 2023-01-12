«فيفا» يكشف عن شعار كأس العالم للأندية بالمغرب (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2022، التي ستقام في دولة المغرب بين 1 و11 فبراير المقبل.

وبحسب الاتحاد الدولي، استوحي الشعار من كأس البطولة وألوان مختلف القارات المشاركة، إذ ستشارك في البطولة سبعة أندية من مختلف الاتحادات القارية، بالإضافة لممثل من البلد المضيف.

ويجسد الشعار الرسمي إنجاز التأهل إلى قمة كرة القدم العالمية للأندية، واستُوحي من الكأس التي يرفعها أفضل فريق في العالم كل نسخة.

وتشير القاعدة الذهبية للشعار الذي يشبه الكأس إلى أسس اللعبة الرأسية، بينما تصوّر أعمدته التي جاءت منحنية مختلف القارات الحاضرة بأنديتها في البطولة، وتحمل كرة قدم ذهبية زاهية تجسّد مجد الفائزين بكأس العالم للأندية.

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