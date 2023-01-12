صفقة مجانية.. ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط هجومه، بالتعاقد مع الدولي البوسني إدين دجيكو مهاجم انتر ميلان.

وبحسب موقع "CalcioMercato" الإيطالي، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أبلغ إدارة النادي الإسباني برغبته في التعاقد مع دجيكو ليكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيما المهاجم الحالي للريال.

وينتهي تعاقد إدين دجيكو مع انتر ميلان بنهاية الموسم الجاري، وحال حصول الريال على توقيعه ستكون الصفقة مجانية، إذ لن يتكبد الميرنغي أي مبالغ مالية سوى راتب اللاعب.

وفي حال نجاح ريال مدريد في التعاقد مع إدين دجيكو سيكون الدومينيكاني ماريانو دياز هو الضحية، وسيستغنى الميرنغي عن خدماته.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يرغب فيه انتر الإيطالي بتمديد تعاقد إدين دجيكو لفترة جديدة.

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