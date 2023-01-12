أتلتيكو مدريد يجدد رغبته في التعاقد مع سفيان أمرابط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جدد نادي أتلتيكو مدريد رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الصحفي الإسباني إيدو أغيري، أن ديغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد أبدى رغبته الكبيرة في ضم أمرابط، في ظل قناعته التامة بقدراته الفنية، خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم 2022.

وقال أغيري لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني: "أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع سفيان أمرابط، وناديه يتنظر العرض الرسمي لحسم موقفه".

وتابع: "فيورنتينا يرغب في الحصول على قيمة مالية مناسبة نظير رحيل سفيان أمرابط، بما يوازي طموحات النادي في هذه الصفقة".

ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى صيف 2024، وتهتم العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، أبرزها ليفربول وأتليتكو مدريد، وسط رغبة من أمرابط في خوض تجربة احترافية جديدة.

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