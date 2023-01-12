مقابل 100 مليون يورو.. ريال مدريد ينافس بايرن ميونخ على ضم هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.

وبحسب صحيفة "todofichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون يورو لشراء هاري كين من توتنهام، وتدعيم صفوفه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عالمية، إلى أن بايرن ميونخ يهتم هو الآخر بضم هاري كين.

ولم يتمكن هاري كين من الفوز بالبطولات على الرغم من سجله التهديفي الكبير.

وسجل هاري كين هذا الموسم 17 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 26 مباراة بجميع المسابقات، وبشكل عام لعب كين 412 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها 265 هدفاً وقدم 62 تمريرة حاسمة.

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