هل سيرحلان عن برشلونة؟ تشافي يتحدث عن موقف ديباي وبوسكيتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، موقف ثنائي الفريق الكتالوني ممفيس ديباي وسيرخيو بوسكيتس، بخصوص استمرارهما مع البلوغرانا من عدمه.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة وريال بيتيس: "نحن سعداء بقائمة الفريق الحالية، قلت لمجلس الإدارة أنني سأكون سعيداً لو ظلت القائمة كما هي، لم اجتمع مع ماتيو أليماني للحديث عن هذا الملف ولا حتى مع رئيس النادي، إذا لم يلمسوا الفريق وظل كما هو حالياً، سأكون سعيداً من حيث المبدأ".

وأضاف: "عقوبات ليفاندوفسكي وفيران توريس لا علاقة لها بقرار النادي بالسماح لممفيس بالرحيل من عدمه، مازلنا نعتقد أن العقوبة مفرطة، لكنها غير مؤثرة على موقف ديباي مع برشلونة".

وعن بوسكيتس، قال مدرب برشلونة: "بالنسبة لي هو لاعب كبير، وجوده مهم لغرفة الملابس، ومثال للقائد، واستمراره لا يقدر بثمن".

وأكد تشافي على حديثه السابق أنه أذا لم ينجح في الفوز بأي لقب مع برشلونة سيرحل، حيث قال: "رغبتي كما هي منذ اليوم الأول، إذا لم يكن هناك ألقاب هذا الموسم بالتأكيد سأرحل، وأتمنى الفوز بلقب السوبر الإسباني".

ويتواجد برشلونة حالياً بالسعودية لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، ويلتقي مساء اليوم الخميس مع نظيره ريال بيتيس في الدور نصف النهائي.

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