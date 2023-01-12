ديمبيلي يرفض تشيلسي من أجل باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، رفض عرضاً من نادي تشيلسي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "ElNacional" الإسباني، فإن رفض ديمبيلي لعرض تشيلسي جاء لرغبته في اللعب بفرنسا عن طريق بوابة نادي باريس سان جيرمان، الذي كان يرغب في ضمه الموسم الماضي.

وأكد الموقع الإسباني أن وكيل ديمبيلي على اتصال مع مسؤولي باريس سان جيرمان، للتفاوض حول إتمام الصفقة، التي لن تتم إلا حال دفع 50 مليون يورو لبرشلونة بموجب الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

وكان ديمبيلي شارك مع البرسا في 16 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع مثلهم.

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