 المدافع البرازيلي ميراندا يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: وكالات

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أعلن المدافع البرازيلي جواو ميراندا، لاعب منتخب البرازيل السابق وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، اعتزاله كرة القدم في عمر 38 عاما.

وفاز ميراندا بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس سوبر إسبانيا، والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو، كما وصل مع الفريق الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أربعة مواسم مع الفريق الإسباني انتقل ميراندا إلى إنتر ميلان في يونيو عام 2015، وقضى أربعة أعوام في سان سيرو بدون تحقيق أي لقب كبير.

وقضى المدافع البرازيلي فترة قصيرة في الدوري الصيني مع فريق جيانجسو سونينج قبل العودة إلى البرازيل لينضم لفريقه السابق ساو باولو حيث أنهى مسيرته الكروية هناك.

ولعب ميراندا 58 مباراة مع المنتخب البرازيلي وتواجد في قائمة الفريق في بطولتي كأس القارات وكوبا أمريكا 2009 و2019 على الترتيب.

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