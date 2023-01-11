بعد تعافيه من جراحة في الركبة..بوغبا يعود إلى تمارين يوفنتوس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد النجم الفرنسي بول بوغبا، الغائب عن مونديال "قطر 2022" بسبب خضوعه لجراحة في ركبته مطلع سبتمبر، إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى منذ أكتوبر، بحسب ما أعلن ناديه.

ونشر يوفنتوس على موقعه الرسمي صورة ومقطع فيديو لحصته التدريبية أمس الثلاثاء، وشوهد اللاعب بول بوغبا البالغ 29 عاما مع الكرة بين زملائه.

وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

ولم يلعب بوغبا أي مباراة رسمية منذ 19 أبريل الماضي عندما كان في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان بوغبا يمني النفس في أن يساعده رحيله الصيف الماضي عن مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في يوليو.

وقرر لاعب الوسط الفرنسي بداية الأمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة في المونديال القطري الذي بلغت بلاده مباراته النهائية أمام الأرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف.

وقد يعود بوغبا إلى خوض المباريات في نهاية يناير الحالي، رغم إشارة صحيفة "لا غازيتا" الرياضية إلى رغبة يوفنتوس بأن يكون جاهزا في المباريات التمهيدية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 16 و23 فبراير ضد نانت الفرنسي.

وكان بوغبا حمل ألوان يوفنتوس في فترة أولى بين 2012 و2016 أحرز خلالها لقب الدوري أربع مرات، قبل انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز