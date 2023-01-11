ليس ليفربول.. الخليفي يخطط لشراء نادٍ إنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يرأسها ناصر الخليفي، تسعى لشراء نادٍ إنجليزي، بعد نجاح التجربة مع باريس سان جيرمان الذي تملك النسبة الكاملة لأسهمه، منذ عام 2011.

وبحسب شبكة "CBS Sports" الأمريكية، فإن الشركة ترغب في الحصول على جزء من أسهم نادي توتنهام، مشيرة إلى أنه انعقد اجتماعاً بين ناصر الخليفي ودانيال ليفي مالك النادي الإنجليزي خلال الأيام الماضية، بشأن هذه الصفقة.

وأكدت الشبكة الأمريكية، إن الخليفي يضع توتنهام هدفاً رئيسياً للتواجد بالدوري الإنجليزي وليس ليفربول، بعدما تردد مؤخراً رغبته في شراء أسهم بالريدز، مشيرة إلى أن رجل الأعمال القطري يخطط لبيع بعض الأسهم بالنادي الفرنسي لصالح مستثمرين جدد، من الممكن أن تصل إلى 15%.

يذكر أن باريس سان جيرمان يعتبر من أكبر الأندية الأوروبية خلال الفترة الحالية ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، وينافس بقوة على جميع البطولات منذ استحواذ الخليفي عليه قبل 12 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز