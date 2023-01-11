رسمياً.. زيدان يطيح بـ «لو غريت» من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقيل، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مانويل لو غريت من منصبه، بعد تصريحاته التي أطلقها مؤخراً ضد نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسؤولي الكرة الفرنسية استقروا على إقالة لو غريت من منصبه كرئيس للاتحاد بعد تصريحاته ضد زيدان، على أن يتولى فيليبي ديالو مهمة إدارة الاتحاد بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لحين إجراء انتخابات جديدة.

ويرأس لوغريت الاتحاد منذ عام 2011 وكانت تنتهي فترته الحالية عام 2024، ولكن تصريحاته الجدلية التي طالت زيدان، بخلاف الاتهامات التي تعرض لها حيال سلوك غير أخلاقي، تسببت في إقالته من منصبه قبل انتهاء الفترة الرسمية.

وقال لو غريت عن زيدان: "ربما يحتاج لبرنامج معين حتى يجد نادياً أو منتخباً يعمل معه، لا أهتم بإمكانية تدريبه لمنتخب البرازيل من عدمه، يمكنه الذهاب حيث يرغب، لأنني لا أهتم بأي شيء يخصه، لن اتصل به وإذا هاتفني لن أجيب".

ووجهت العديد من الانتقادات ضد لو غريت بعد تصريحاته ضد زيدان، جاء أبرزها من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، كما أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً دافع فيه عن أسطورته السابقة زيدان ضد لو غريت.

وكانت شبكة "Le10sport"، أكدت أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يخطط لإقالة لو غريت من منصبه، وتولى ميشيل بلاتيني رئاسة الاتحاد الفرنسي بدلاً منه.

وفي نفس الوقت، أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن بلاتيني لم يغلق الباب أمام عودته إلى إدارة كرة القدم، بعد مروره بفترة صعبة كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتعرضه للإيقاف مع السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحة أن بلاتيني سينظر في الأمر على الرغم من أن المحيطين به يروا أنها خطوة غير مناسبة.

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