ماكرون يتدخل.. رئيس الاتحاد الفرنسي يضع نفسه في أزمة بسبب زيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت تصريحات نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضد زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، في اشتعال الأحداث بفرنسا، بعدما سخر الأول من زيدان بشكل صريح، خلال تصريحات أطلقها مؤخراً.

وقال لو غريت عن زيدان: "ربما يحتاج لبرنامج معين حتى يجد نادياً أو منتخباً يعمل معه، لا أهتم بإمكانية تدريبه لمنتخب البرازيل من عدمه، يمكنه الذهاب حيث يرغب، لأنني لا أهتم بأي شيء يخصه، لن اتصل به وإذا هاتفني لن أجيب".

وبحسب شبكة "Le10sport"، فإن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يخطط لإقالة لو غريت من منصبه بعد تصريحاته ضد زيدان.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن استمرار لو غريت في منصبه بات مشكوكاً به عقب تصريحاته الأخيرة ضد زيدان، مشيرة إلى أن ماكرون يضع ميشيل بلاتيني كبديل لرئاسة الاتحاد الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك اجتماع سيتم بين وزيرة الرياضة الفرنسية ميلي أوديا-كاستيرا، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني بشأن هذا الأمر، وذلك بعدما تواصل ماكرون مع بلاتيني لمعرفة موقفه حول تولي رئاسة الاتحاد، وما إذا كان متاحاً لهذا المنصب من عدمه.

ووجهت العديد من الانتقادات ضد لو غريت بعد تصريحاته ضد زيدان، جاء أبرزها من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، كما أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً دافع فيه عن أسطورته السابقة زيدان ضد لو غريت.

وفي نفس الوقت، أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن بلاتيني لم يغلق الباب أمام عودته إلى إدارة كرة القدم، بعد مروره بفترة صعبة كرئيس للاتحاد الأوروبي، وتعرضه للإيقاف مع السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، موضحة أن بلاتيني سينظر في الأمر، على الرغم من أن المحيطين به يروا أنها خطوة غير مناسبة.

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