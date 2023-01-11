بعدما تدرب معه .. رأي صادم من فينسنت أبو بكر في رونالدو

المصدر: وكالات

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أدلى اللاعب الكاميروني، فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر السعودي، الذي بات في طريق رحيله عن النادي، بتصريحات مثيرة عن نجم الفريق الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تدرب معه، وقارنه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبينا أيهم الأفضل في رأيه.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية تصريحات أدلى بها الكاميروني لموقع "NTV Spor" التركي وقال فيها: "اعتقدت دائما أن ميسي أفضل من رونالدو (..) وبعد التدريب مع رونالدو، أدركت أنني كنت على حق".

وجاءت تصريحات أبوبكر بعد الإعلان عن نية استغناء "العالمي" عنه من أجل تسجيل النجم البرتغالي، بالنظر إلى أن اللوائح تسمح بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب لكل فريق، وبعدما بات النصر يمتلك تسعة لاعبين أجانب بعد انضمام البرتغالي، وفق تصريحات مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس السبت.

ولم يوضح أبوبكر سبب رأيه المثير للجدل، وما الذي لاحظه على رونالدو خلال التدريبات وجعله يتأكد بأن ميسي الأفضل، لكن الأمر قد يكون متعلقا بشعوره بعد الاستغناء عنه من دون سابق إنذار، من أجل ضم النجم البرتغالي، الذي يقترب من عامه الـ38.

وخاض أبوبكر، البالغ من العمر 30 عامًا، 34 مباراة مع النادي السعودي منذ انضمامه عام 2021، وأحرز 12 هدفًا.

وكان أبوبكر أحرز واحدا من أجمل أهداف مونديال قطر في مرمى صربيا بتسديدة ساقطة ماكرة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، كما سجل هدف الفوز التاريخي لمنتخب الأسود التي لا تقهر على البرازيل.

سيخوض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أولى مبارياته مع النصر السعودي، في 22 يناير بعد نجاح ناديه الجديد، في تسجيله في قائمته، حسب ما أفاد مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس، السبت.

ونجح النصر في ضم "الدون"، الذي تم تقديمه للجمهور إلى قائمته، بعدما "فسخ بالتراضي عقد مهاجمه الكاميروني" المرتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وأعطاه "كامل مستحقاته المالية".

ويفسح هذا المجال إلى انتقال أبوبكر لناد آخر خلال فترة الانتقالات التي ستبدأ في يناير.

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