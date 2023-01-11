سعيد في باريس.. غالتييه يكشف تطورات تجديد عقد ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يشعر بالسعادة مع البي سي جي، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية بشأن تجديد عقده مع العملاق الفرنسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باريس سان جيرمان وأنجيه: "هناك مناقشات لتمديد العقد، تبادلت الإدارة الرياضية الحديث مع ميسي حول تمديد عقده".

وأضاف: "لا أعرف أكثر من ذلك، لكن بالنسبة لي أرى أن ميسي يشعر بالسعادة مع باريس، وعلينا أن نرى موقفه فيما يتعلق بمشروع النادي".

وأكمل: "لا أناقش الأمر مع ميسي، الموضوع متروك لرئيس النادي والمستشار الرياضي للإعلان عن كافة التفاصيل".

وأعلن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في وقت سابق، اتفاقه مع ميسي على مناقشة عرض النادي الخاص بتمديد عقده، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن هناك اهتمام من الهلال السعودي بالحصول على توقيع ميسي، وكذلك انتر ميامي الأمريكي الذي يراقب موقف النجم الأرجنتيني مع ناديه الحالي.

وانتقل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2021 في صفقة انتقال حر، قادماً من برشلونة، ولم يحقق ميسي الآمال المعقودة عليه منذ الانضمام للنادي الفرنسي، خاصة حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، واكتفى بالفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر فقط.

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