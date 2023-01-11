هل يروج رونالدو لملف كأس العالم 2030؟ النصر السعودي يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي النصر السعودي، حقيقة تكليف لاعبه كريستيانو رونالدو، بالترويج لملف السعودية المحتمل لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، رفقة مصر واليونان.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رونالدو سيتقاضى بخلاف عقده مع النصر، مبلغ 200 مليون يورو للترويج لملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

ونشر نادي النصر بياناً عبر حساباته، كتب فيه: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافاً للتقارير الإخبارية، فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات في أي عروض لكأس العالم، رونالدو ينصب تركيزه الأساسي مع النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وانتقل رونالدو إلى النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ويتقاضى بموجب عقده مع النادي السعودي ما يصل إلى 250 مليون يورو سنوياً، بحسب تقارير عالمية.

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