أنشيلوتي يكشف مفتاح فوز ريال مدريد بالسوبر الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مفتاح فوز فريقه على فالنسيا في مباراة السوبر الإسباني، التي ستقام اليوم الأربعاء، على ملعب فهد الدولي بالسعودية.

وقال أنشيلوتي، أن ريال مدريد عليه أن يدافع بشكل جيد ويتجنب الوقوع في أخطاء مباراة فياريال، التي خسرها الميرنغي في الدوري الإسباني بنتيجة 1/2، حيث قال: "علينا أن نلعب بشكل أفضل خاصة في الجانب الدفاعي، لم يكن التنظيم الدفاعي جيداً أمام فياريال، وعلينا تحسين هذا الأمر".

وتابع: "فالنسيا يعرف كيف يدافع جيداً، ونحن أيضاً علينا أن ندافع بشكل أفضل من مباراة فياريال، علينا القيام بردة فعل بعد الخسارة الأخيرة".

وأكمل: "الألقاب دائماً مهمة بالنسبة لنا، ما حدث الموسم الماضي منحنا المزيد من التفاؤل والثقة، ونأمل أن نفعل الشيء نفسه، نريد العودة إلى بلادنا بلقب جديد".

وعن تأثير بطولة كأس العالم على اللاعبين، قال أنشيلوتي: "لا أعتقد ذلك".

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