«الأبيض الملكي» في الرياض عبر طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وصل فريق ريال مدريد إلى الرياض على متن طيران الإمارات، الراعي الرئيسي والرسمي للفريق الإسباني، حيث يلتقي حامل لقب الليغا اليوم أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية في الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يلتقي غداً في الموعد ذاته برشلونة أمام منافسه ريال بيتيس في المباراة الثانية لنصف النهائي، والفائز من المباراتين يلعب المباراة النهائية على الملعب ذاته الأحد المقبل. ووضعت طيران الإمارات ملصقا على الطائرة التي تقل «الأبيض الملكي» إلى الرياضي يضم لقطة جماعية لنجوم ريال مدريد ناتشو فرنانديز وداني كارفاخال وتيبوت كورتوا وكريم بنزيمة (وسط)، ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيني جونيور، ويغطي الملصق مساحة 125 متراً مربعاً على كل جانب من جانبي طائرة الإمارات A380، وسيبقى لمدة خمسة أشهر على الطائرة، التي ستخدم رحلات منتظمة إلى مختلف وجهات طيران الإمارات، بما فيها لندن هيثرو ونيويورك وملبورن.

وتعود علاقة طيران الإمارات، بوصفها راعياً رئيسياً ورسمياً لريال مدريد، إلى عام 2013، ووضعت الناقلة أول ملصق يظهر لاعبي النادي لأول مرة على إحدى طائراتها الإيرباص A380 في عام 2015.

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