من نادٍ إنجليزي.. عرض رسمي لضم يوسف النصيري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء تألق الدولي المغربي يوسف النصيري مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة، ليجعل نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع لاعب إشبيلية، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن وست هام يونايتد طلب استعارة يوسف النصيري بشكل رسمي، مشيرة إلى أن العرض المقدم من النادي الإنجليزي لم يثير اهتمام ناديه إشبيلية.

وأكدت الصحيفة أن إشبيلية كان يُمني نفسه بمقابل مالي كبير نظير رحيل النصيري عن صفوفه، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقدم النصيري مستوى مميزاً رفقة منتخب المغرب، في مونديال 2022، حيث ساهم في حصد أسود الأطلس المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

ويرتبط النصيري بعقد مع إشبيلية حتى موسم 2025/2024.

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