نظير تجديد عقده.. باريس سان جيرمان يغري ميسي براتب كبير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، آخر المستجدات الخاصة بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء تعاقده مع العملاق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى باريس سان جيرمان لتجديد عقد ميسي لموسم آخر على الأقل، وضمان استمرار النجم الأرجنتيني بين جدران النادي الفرنسي في ظل محافظته على مستواه الفني والبدني، وقيادته لمنتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 مؤخراً على حساب فرنسا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العقد الجديد المعروض على ميسي من جانب إدارة باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه النجم الأرجنتيني على 30 مليون يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيرادات باريس سان جيرمان من تواجد ميسي في الفريق الفرنسي بلغت 700 مليون يورو، في العام الأول، كما أن اللاعب الأرجنتيني جذب 10 رعاة جدد لباريس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن وجود ميسي ساهم في بيع عدد كبير من قمصان باريس سان جيرمان باسمه، وصلت لأكثر من مليون قميص، بزيادة تفوق 60% عن قبل.

يذكر أن هناك بند في عقد ميسي، يتيح للنادي الفرنسي تمديد عقد النجم الأرجنتيني تلقائياً حال موافقته على ذلك.

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