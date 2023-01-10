الصداقة شيء آخر.. الكشف عن كواليس جديدة في مباراة فرنسا والمغرب بمونديال 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، كواليس جديدة تخص مواجهة أسود الأطلس وفرنسا، التي أقيمت في نصف نهائي كأس العالم 2022، وانتهت بفوز الديوك بهدفين دون رد.

وتحدث الركراكي عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين النجم أشرف حكيمي قبل هذه المواجهة، حيث قال لقناة "كنال بلس" الفرنسية: "أخبرت حكيمي أنه سيكون في مواجهة مباشرة مع صديقه المقرب مبابي في هذا اللقاء".

وأكمل: "حكيمي قال لي لا مجال للصداقة في هذه المباراة".

وتابع: "حكيمي أكد أنه سيبذل كل ما في وسعه للحد من خطورة مبابي، رغم علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "بالنسبة لمواجهة فرنسا مازلنا نشعر بالأسف، خاصة عندما نرى رحلتنا، شعرنا أنه كان بإمكاننا الانتصار في هذا اللقاء، واجهتنا الكثير من المشاكل في نصف النهائي، واصطدمنا بالواقع".

وكان الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم، اختار الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم، خلف الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على الترتيب، متفوقاً على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، وذلك بعدما قاد الوداد للتتويج ببطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، ثم قاد منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

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