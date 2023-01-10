بعد أزمته الأخيرة.. مدرب بنفيكا يكشف مصير إينزو فرنانديز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق روغر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي، على مستقبل لاعبه الأرجنتيني إينزو فرنانديز، بعدما تردد أنه قريباً من الانتقال إلى صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شميت في تصريحات صحفية: "القضية مغلقة، لم تعد هناك مشكلة، إنه لاعبنا".

وتابع: "إينزو جزء من الفريق ولاعب رئيسي".

وكان شميت استبعد إينزو من قائمة بنفيكا خلال المباراة الماضية أمام بورتيمونينسي ضمن منافسات الدوري البرتغالي، وذلك بسبب تغيبه عن التدريبات وسفره إلى بلاده الأرجنتين، دون إذن مسبق من ناديه.

وجاء هذا الفعل من إينزو في محاولة للضغط على بنفيكا للموافقة على رحيله إلى تشيلسي، ولكن النادي البرتغالي تمسك بالحصول على الشرط الجزائي أولاً الموجود في عقد اللاعب، من أجل منحه الضوء الأخضر للرحيل.

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