واقعة تحطيم الهاتف.. والدة مشجع إيفرتون: دمي يغلي عند سماع اسم رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شنت والدة الطفل الصغير مشجع إيفرتون، هجوماً حاداً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي، بسبب واقعة تحكيم الهاتف المعروفة، التي كان بطلها رونالدو ضد طفلها، عقب مباراة إيفرتون واليونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وكان إيفرتون فاز وقتها على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أشعلت غضب رونالدو، وصب جام غضبه على الطفل جاكوب وقام بتحطيم هاتفه.

وقالت سارة كيلي والدة جاكوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ذكر اسم رونالدو فقط يجعل دمي يغلي، لم يقدم لابني المصاب بالتوحد الاعتذار المناسب".

وتابعت: "عندما اتصل بي في أبريل الماضي، كان يتفاخر بنفسه فقط".

وكانت كيلي قالت في تصريحات سابقة، أن جاكوب كان يصور اللاعبين وهم في طريقهم إلى غرفة الملابس، ولم يقترب من رونالدو، ولكن الأخير هاجمه دون سبب واضح وضرب يده ليتسبب في كسر هاتفه المحمول، بعدما اصطدم بالأرض.

يذكر أن رونالدو تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب هذه الواقعة.

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