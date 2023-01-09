رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر عن تصريحاته بشأن زين الدين زيدان

المصدر: أ ب

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اعتذر رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي اليوم الإثنين بعد انتقاد كيليان مبابي ووزيرة الرياضة الفرنسية وريال مدريد له بسبب تصريحه بأنه ”لا يهتم” بمستقبل زين الدين زيدان كمدرب.

وقال نويل لو غريه إن تصريحاته في مقابلة إذاعية كانت ”خرقاء وبالتأكيد لا تعكس تفكيري أو اعتباري للاعب الذي كانه وللمدرب الذي أصبح عليه.” ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية اعتذار لو غريه بشكل موسع.

كان لو غريه الذي مدد مؤخرا عقد مدرب فرنسا الحالي ديدييه ديشامب حتى يوليو 2026، ضيفا على برنامج حواري في إذاعة آر إم سي الأحد وسئل عن الشائعات التي تربط زيدان بمنتخب البرازيل الوطني.

وقال لو غريه ”سأكون متفاجئا إن ذهب إلى هناك. لكنه يفعل ما يحب، هذا لا يخصني. لم ألتق به أبدا (زيدان) ولم نفكر (اتحاد الكرة الفرنسي) أبدا في الافتراق عن ديدييه.”

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيحبط إن رأى زيدان وقد أصبح مدربا للبرازيل، قال لو غريه ”لن أهتم على الإطلاق. يمكنه أن يذهب حيث يحب.”

وبمتابعة سؤال حول ما إذا كان زيدان قد تحدث إليه مؤخرا، رد لو غريه ”بالتأكيد لا، لن أقبل حتى المكالمة.”

دون الإشارة إلى لو غريه بالاسم، نشر مبابي نجم كأس العالم تغريدة في حسابه على تويتر مساء الأحد قال فيها ”زيدان هو فرنسا، لا يمكنك الإقلال من شأن أسطورة مثل تلك.”

أما وزيرة الرياضة أميلي اوديا-كاستيرا فقد طلبت من لو غريه الاعتذار لزيدان عن ”عدم احترامه المثير للخزي”.

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