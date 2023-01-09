بعد خسارة ريال مدريد.. اعتراف مثير للجنة الحكام الإسبانية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، إن ريال مدريد تعرض لظلم تحكيمي أمام فياريال، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة عشر لمنافسات الدوري الإسباني، التي انتهت بخسارة الريال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الميرنغي.

وبحسب "التشيرينغيتو"، فإن لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، ترى أن لمسة اليد التي احتسبت ضد المدافع النمساوي ديفيد ألابا، كان لا يجب احتسابها.

وأكد البرنامج أن لجنة الحكام ترى أنه كان يجب مراجعة قرار احتساب ركلة الجزاء، بشكل دقيق.

ورفع فياريال بعد فوزه على ريال مدريد رصيده إلى النقطة 27 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الميرنغي عند النقطة 38 في المركز الثاني، خلف برشلونة صاحب الصدارة.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد وانفرد بصدارة جدول ترتيب الليغا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.

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