‎‫بعد رونالدو.. أربعة أسماء عالمية على طاولة النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يهتم مسؤولو النصر السعودي، بإبرام صفقات عالمية جديدة بعد حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غير المتوقعة.

ووفقاً للصحفي رودي جاليت، فإن النصر يرغب في التعاقد مع أجانب جدد سواء في الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيف المقبل.

وأضاف جاليت قائلاً عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن رودي جارسيا مدرب النصر طلب من إدارة النادي السعودي التعاقد مع لاعب وسط، إذ يعتبر تدعيم هذا المركز أولوية بالنسبة له، بالإضافة إلى لاعب آخر يجيد في مركز الجناح.

وأشار جاليت إلى أن هناك أربعة أسماء على طاولة النصر للاختيار بينها، هي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي، وفرانسيس كوكلين لاعب فياريال، وحسام عوار لاعب ليون.

وكان النصر السعودي ضم رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف حتى عام 2025 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم النصر بالتعاقد مع أكثر من اسم عالمي في أوروبا، لمواصلة بناء مشروع ضخم للنادي السعودي كان أساسه قدوم كريستيانو رونالدو.

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