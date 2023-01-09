خلفًا لسانتوس.. مارتينيز مدرباً للبرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً رسمياً يعلن فيه تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرباً لمنتخب البرتغال خلفاً لفرناندو سانتوس.

وكان سانتوس رحل عن تدريب البرتغال بعد الخروج من كأس العالم 2022، على يد منتخب المغرب بالدور ربع النهائي.

وفي بيان رسمي، رحب مسؤولو الاتحاد البرتغالي بروبرتو مارتينيز مديراً فنياً للمنتخب الملقب ببرازيل أوروبا.

ولم يعلن الاتحاد البرتغالي أي تفاصيل خاصة بعقد المدرب الإسباني، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه لسنوات مقبلة لقيادة الفريق على الأقل في بطولة يورو 2024.

يذكر أن روبرتو مارتينيز رحل عن تدريب بلجيكا بعد الخروج المبكر من دور المجموعات بمونديال 2022.

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