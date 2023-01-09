في بيان رسمي.. ريال مدريد يدين تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ضد زيدان وبنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسمياً، يدين فيه التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، في حق الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وعبر مسؤولو ريال مدريد عن أسفهم بشأن تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ضد زين الدين زيدان، والنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنغي الحالي.

وجاء في البيان: "يأسف نادي ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، ضد زين الدين زيدان أحد أعظم أساطير الرياضة العالمية، تشير هذه الكلمات إلى عدم احترام أحد أكثر الشخصيات التي تحظى بإعجاب مشجعي كرة القدم حول العالم، ونتوقع تصحيح فوري، زيدان بطل العالم وبطل أوروبا الذي دافع عن قميص بلاده، يمثل قيم الرياضة وقد أظهر ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

وتابع: "تلك التصريحات التي أدلى بها أيضاً عن قائدنا كريم بنزيما صاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وبطل دوري الأمم مع فرنسا 2021، والحائز على 5 دوري أبطال أوروبا، من بين العديد من الألقاب الأخرى، تعتبر غير مناسبة"، في إشارة إلى تصريحات لو غريت ضد بنزيما، بشأن أزمة انضمامه لقائمة منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وكان لو غريت قال في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إن تدريب زيدان لمنتخب البرازيل من عدمه لا يعنيه، كما أكد أنه لم يتواصل مع زيدان لتدريب فرنسا ولم يفكر في ذلك على الإطلاق، أما عن بنزيما قال: "لقد أصيب وغادر للأسف، لا يهمني ما يقوله الناس في قضية بنزيما، كان لدينا 24 لاعباً وأنهينا المسابقة بـ 24، واستأنف بنزيما التدريبات عندما انتهت المسابقة وليس قبل ذلك".

يذكر أن زين الدين زيدان كان واحداً من أبرز لاعبي ريال مدريد، ونجح معه في تحقيق العديد من الألقاب، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب مع الميرنغي.

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