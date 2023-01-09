بعد زيدان.. غوارديولا يرفض عرض البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عرضاً لتدريب منتخب البرازيل، خلفاً لتيتي الذي رحل عن السيليساو بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 على يد كرواتيا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تواصل مع غوارديولا للتعرف على موقفه من قيادة متخب البرازيل، مشيرة إلى أن بيب رفض العرض.

وأكدت الصحيفة إن غوارديولا أبلغ مسؤولي البرازيل، أن هناك سبب واحد دفعه لرفض العرض وهو أنه مازال لديه الكثير من الأهداف التي يرغب في تحقيقها مع مانشستر سيتي.

ويستمر عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى عام 2024، ويرغب المدرب الإسباني في البقاء مع النادي الإنجليزي حتى نهاية عقده.

ويهدف غوارديولا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع السيتيسينز، وهو ما صرح به خلال الأيام الماضية، ولم يتمكن المدرب الإسباني من اقتناص اللقب القاري منذ عام 2011 عندما حققه مع برشلونة على حساب مانشستر يونايتد.

وكان الاتحاد البرازيلي قدم عرضاً للفرنسي زين الدين زيدان، لتولي تدريب السامبا، ولكنه رفض أيضاً، ويبحث المنتخب البرازيلي عن مدرب جديد لقيادة السيليساو، وتعتبر المدرسة الأوروبية هدفاً للبرازيل خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لاستعادة لقب كأس العالم الغائب عن السامبا منذ عام 2002.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز