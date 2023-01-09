لتدعيم الجبهة اليمنى.. ريال مدريد يرغب في استعادة أشرف حكيمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بسبب الضعف الذي يعاني منه في هذه الجبهة.

وبحسب موقع "Defensa Central"، فإن لاعبي ريال مدريد الذين يجيدون في مركز الظهير الأيمن، يعانون من تراجع بدني، مثل داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، كما أن الأول أثار تساؤلات مؤخراً حول تراجع أدائه، فيما يبدو أن الثاني خارج حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وأكد الموقع، أن الخيار المثالي للريال حالياً هو التعاقد مع أشرف حكيمي، الذي رحل عن صفوف الميرنغي قبل سنوات وتألق مع الأندية التي لعب لها، وآخرها باريس سان جيرمان ناديه الحالي.

وشدد الموقع على أن حكيمي، يعتبر على رأس اهتمامات ريال مدريد، مشيراً إلى أن هناك أصوات داخل إدارة الميرنغي تطالب بإعادة حكيمي مرة أخرى إلى صفوف الفريق، لاقتناعهم التام بأنه سيضيف فنياً.

وفي نفس الوقت، أكد الموقع أن هناك أمور قد تعرقل من إتمام خطة ريال مدريد باستعادة حكيمي، أهمها العلاقة الغير جيدة بين مسؤولي الريال والنادي الفرنسي، بسبب مفاوضات الميرنغي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قرر في النهاية الاستمرار بين صفوف البي سي جي.

وكان حكيمي رحل عن صفوف ريال مدريد موسم قبل عامين وانتقل إلى انتر ميلان الإيطالي، ثم رحل عن صفوف الأخير إلى باريس سان جيرمان، وخلال فترة لعبه مع ريال مدريد خرج معاراً أكثر مرة، كان أبرزها إعارته إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

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