بطريقة غير مباشرة.. ميسي يمهد الطريق أمام ريال مدريد للتوقيع مع مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يتسبب في تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "sportskeeda" نقلاً عن "El Nacional"، يمكن أن يلعب ميسي دوراً محورياً في سعي ريال مدريد للحصول على توقيع مبابي، خاصة إن الأخير لا يتمتع بعلاقة جيدة مع ميسي، وهو ما قد يدفع الفرنسي الشاب للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

وأفاد الموقع أن مبابي قد يتطلع لمغادرة باريس بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع ميسي في صفوف نفس الفريق، مشيراً إلى أن ريال مدريد أحد الوجهات القليلة الممكنة للاعب الفرنسي على الرغم مما حدث في الصيف الماضي، وتراجعه عن الاتفاق مع مسؤولي الميرنغي بخصوص الانتقال إلى إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن ميسي يعتبر كابوساً بالنسبة لريال مدريد على مدار العقدين الماضيين، إلا أنه ربما يساهم بغير قصد على اقتناص الميرنغي لموهبة مبابي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وسط محاولات من مسؤولي النادي الفرنسي لتمديد عقده موسم آخر على الأقل.

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