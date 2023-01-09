روما يعرقل انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي.. ونابولي يستعيد اتزانه

المصدر: وام

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حرم روما مضيفه ميلان من مواصلة انتصاراته في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم وانتزع تعادلا ثمينا ومتأخرا 2-2 معه اليوم في الجولة الـ17 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز نابولي المتصدر على مضيفه سامبدوريا 2-0.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة ليزاحم يوفنتوس في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف نابولي، فيما ارتفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف لاتسيو.

وكان ميلان في طريقه لحسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بيير كالولو وتوماسو بوبيجا في الدقيقتين 30 و77 مقابل هدف سجله روجر إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 87 ولكن تامي أبراهام سجل هدف التعادل لروما في الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستعاد نابولي اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام انتر ميلان في الجولة الماضية، وحقق الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 44 نطة عزز بها صدارته لجدول المسابقة.

وأهدر ماتيو بوليتانو ضربة جزاء لنابولي في الدقيقة السادسة، ولكن زميله فيكتور أوسمين منح الفريق التقدم بهدف في الدقيقة 19 .

وتأزم موقف سامبدوريا بطرد توماس رينكون في الدقيقة 39 فيما أحرز إيلف إلماس الهدف الثاني لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة اليوم، تعادل لاتسيو مع إمبولي 2-2 وسياليرنتانا مع تورينو 1-1 وسبيزيا مع ليتشي سلبيا.





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