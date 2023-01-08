 بسبب إصابة في الكاحل..إيوبي يغيب 3 أسابيع عن إيفرتون

المصدر: وكالات

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أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد غياب لاعب الوسط أليكس إيوبي عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أربطة الكاحل خلال الخسارة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.

وخرج إيوبي (26 عاما) محمولا على محفة في بداية الشوط الثاني من الخسارة 3-1 أمام يونايتد في الدور الثالث بكأس الاتحاد يوم الجمعة الماضي.

وقال إيفرتون في بيان "أكدت فحوصات يوم السبت إصابة في الرباط الجانبي سيتعامل معها الفريق الطبي للنادي بصورة متحفظة".

ويحتل إيفرتون المركز 18 في الدوري برصيد 15 نقطة ويستضيف ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم السبت المقبل.

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