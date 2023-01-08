زيدان يقترب من تدريب منتخب شارك في مونديال قطر

المصدر: وكالات

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ظهر زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، ضمن قائمة اهتمامات منتخب جديد لتولي أموره الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان ارتبط بقيادة منتخبي البرازيل والبرتغال خلال الفترة الماضية، كما أنه مؤخرا بات أحد المرشحين لتدريب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن حاجز اللغة قد يعطل تولي زيدان لتدريب الولايات المتحدة.

وسبق أن زعمت عدة تقارير، بأن زيدان رفض عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز لنفس السبب.

وقالت "ليكيب"وفقاً لموقع كورة،، أن الولايات المتحدة شاركت بمنتخب شاب في كأس العالم "قطر 2022"، ولديها طموح بتقديم مستوى أفضل في نسخة 2026، لذا يريدون أن يكون زيدان على رأس المشروع الجديد.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة كان قد ودع النسخة الأخيرة للمونديال من دور ال16، بعد هزيمته (3-1) على يد هولندا.

وكان أبناء العم سام، قد حققوا الفوز في دور المجموعات على إيران (1-0)، بعد تعادلين مع ويلز (1-1) وإنجلترا بدون أهداف.

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