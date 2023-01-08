 أرتينا يرفض الاعتذار عن تصرفه خلال مباراة نيوكاسل

المصدر: وكالات

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رفض ميكل أرتيتا مدرب أرسنال انتقادات أثارها تصرفه في المنطقة الفنية بعد مشادة كلامية مع إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد والحكم الرابع في التعادل السلبي بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتحدث أرتيتا مرارا وتكرارا مع الحكم الرابع واحتد في الحديث مع هاو بعدما رفض الحكم أندرو مادلي مطالب لاعبي أرسنال باحتساب ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال آلان شيرر قائد إنجلترا السابق ومحلل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن تصرف أرتيتا "ينم عن عدم احترام" لكن المدرب الإسباني أكد على عدم وجود ما يستوجب اعتذاره. واتهم الاتحاد الإنجليزي للعبة أرسنال يوم الجمعة بالإخفاق في التحكم في تصرف لاعبيه خلال المباراة.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين يوم السبت "أحاول بذل قصارى جهدي لصالح هذا النادي، للدفاع عنه وللترويج له وللعب بالشغف الذي أعتقد أن هذه اللعبة يجب أن تُلعب به".

وقال "كل مباراة لها خصوصيتها ويتصرف كل مدرب بصورة مختلفة تماما بخصوص الظروف. ولا يمكنك استقطاع الموقف من السياق. هذا ليس منصفا. هذه طبيعتي! هنا وداخل الملعب، بالحلو والمر".

وأضاف "دائما ما أحاول أن أكون أفضل... إذا كان علي تغيير شيء ما، صدقني، سأنظر إلى نفسي في المرآة وسأغيره بسرعة كبيرة".

ويحل أرسنال ضيفا على أوكسفورد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي غدا الإثنين.

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