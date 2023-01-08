ليفربول يفشل في الحسم وكاين يقود توتنهام الى الدور الرابع وخروج نيوكاسل

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فشل ليفربول حامل اللقب في حسم تأهله الى الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بتعادله أمام ولفرهامبتون 2-2 السبت. وتأهل توتنهام وليستر سيتي في حين ودّع نيوكاسل المسابقة.

وحسب نظام البطولة، سيتم اعادة المباراة بين الطرفين لتحديد هوية المتأهل على ان تقام هذه المرة على ملعب ولفرهامبتون.

واستهل ليفربول دفاعه عن اللقب الذي احرزه العام الماضي على حساب تشلسي بركلات الترجيح، بعد 5 أيام من خسارته أمام برنتفورد 1-3 في الدوري. وغاب عن صفوف الريدز الكولومبي لويس دياس والبرازيليان روبرتو فيرمينو وأرثور ميلو والبرتغالي ديوغو جوتا وجيمس ميلنر والهولندي فيرجيل فان دايك. فيما شارك الوافد الجديد الهولندي المهاجم كودي خاكبو اساسياً إلى جانب المصري محمد صلاح والاوروغوياني داروين نوييس.

افتتح ولفرهامبتون التسجيل بعد خطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي ارسل كرة إلى البرتغالي غونسالو غيديش سددها في الشباك (26).

وعوض المهاجم نونييس خطأ حارسه بادراكه التعادل بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها تسديدة بينية في شباك الحارس المونتينيغري ماتيا ساركيتش، في سابع أهدافه بقميص ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف صلاح الذي كان في موقف تسلل النتيجة بعد تمريرة من خاكبو حولها البرتغالي توتي غوميش برأسه كاسراً مصيدة التسلل، إلى المصري المنفرد داخل المنطقة فسيطر عليها وسددها في الشباك (52).

وهو الهدف الرابع في المسابقة لصلاح والـ 15 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتكفل البديلان المرر البرازيلي ماتيوس كونيا والهداف الكوري الجنوبي هو-تشان هوانغ في هدف التعادل، بعدما سدد الاخير كرة اصطدمت بالمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه وعادت إليه ليحولها في المرمى بين قدمي أليسون (66).

واعتقد ولفرهامبتون انه وجه ضربة قاضية إلى ليفربول، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى حالة تسلل حين سجل غوميش هدفاً (81).

وقاد الهداف هاري كاين فريقه توتنهام للفوز على بورتسموث من الدرجة الثالثة 1-صفر والتأهل الى الدور الرابع.

خاض المدرب الايطالي انتونيو كونتي اللقاء بعد اجراء سلسلة تعديلات على تشكيلته، بيد انّ خط الهجوم بقي بقيادة الثنائي الناري كاين والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

وتمكن كاين المتألق من تسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 50، بعدما تلقى الكرة على مشارف المنطقة قبل ان يسدد كرة مقوسة في مرمى الحارس جوش غريفيث.

ورفع قائد انكلترا، الذي سجّل اربعة اهداف في اربع مباريات بعد اهداره ركلة ترجيحية ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم الاخيرة، غلته من الاهداف مع سبيرز الى 265 هدفًا في مسيرته، بفارق هدف واحد عن هدّاف النادي التاريخي جيمي غريفز.

سبيرز، الذي سبق ان فاز بالمسابقة ثماني مرات، لم يتمكن من الخروج باكثر من هدف، الا انّه حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليفوز 1-صفر.

وقال كاين بعد المباراة "كانت مباراة صعبة" مضيفا "كنا الاوفر حظا للفوز والناس توقعت نتيجة اكبر، لذلك يستحقون الاشادة، اذ بقيوا صامدين وجعلوا المباراة صعبة".

وعن امكانية تخطي الرقم القياسي لغريفز "احاول الا افكر بالموضوع، احيانا تفكر كثيرا. من الواضح انني مرتاح بادائي واشعر بالجهوزية".

ولحق ليستر سيتي، الفائز باللقب في عام 2021، بتوتنهام بفوز صعب على جيلينغهام المغمور بالنتيجة عينها.

وقام مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز بسلسلة تغييرات اثر تلقي الفريق خسارته الثالثة تواليا هذا الاسبوع.

الا انّه ابقى على المهاجم المخضرم جيمي فاردي في قيادة الهجوم بمواجهة جيلينغهام من الدرجة الرابعة.

ومرّر فاردي الكرة التي جاء منها هدف الفوز عن طريق النيجيري كيليتشي ايهياناتشو في الدقيقة 56، ليحرز الاخير هدفه الثاني فقط هذا الموسم.

وفشل نيوكاسل الذي يقدّم افضل مواسمه منذ فترة طويلة باحتلاله للمركز الثالث في البريميرليغ، في مواصلة تقدمه ليخرج على يد شيفيلد وينزداي بخسارته 1-2.

وتأخر نيوكاسل بهدفين سجلهما جوشوا وينداس (52 و66) لمصلحة شيفيلد، قبل ان يقلّص النتيجة عبر البرازيلي برونو غيمارايش (69).

وودّع كريستال بالاس، الذي بلغ نصف نهائي المسابقة العام الماضي، اثر خسارته امام ساوثمبتون 1-2.

ومنح الفرنسي أودسون ادوارد التقدم لبالاس، بيد انّ ساوثمبتون عادل النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق جيمس وارد براوس.

وخطف ساوثمبتون التقدم في الشوط الثاني بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس الاسباني فيسنتي غايتا، فتمكن آدم ارمسترونغ من سرقة الكرة وايداعها في المرمى الخالي.

وتأهل بيرنلي ووست هام وفولهام وبرايتون بفوزهم تباعا على بورنموث 4-2، وبرنتفورد 1-صفر وهال سيتي 2-صفر وميدلزبره 5-1.

كما تغلب بريستون على هادرسفيلد 3-1، فيما هزم ريدينغ نظيره واتفورد 2-0.

وكان مانشستر يونايتد هزم ايفرتون 3-1 الجمعة.

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