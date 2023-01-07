قمة أتلتيكو وبرشلونة .. هل تغير شكل المنافسة على صدارة الدوري الإسباني؟

المصدر: وكالات

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بينما يخوض ريال مدريد مباراته أمام فياريال في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، سيكون اهتمام الفريق منصبا بشكل أكبر على مباراة القمة المرتقبة غدا "الأحد " بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بنفس الجولة.

وبرغم فارق النقاط الـ11 التي تفصل قطبي الصدارة برشلونة وريال مدريد عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، تحظى مباراة الغد بأهمية بالغة نظرا لأن نتيجتها قد تغير شكل المنافسة على صدارة جدول المسابقة.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز على مضيفه أتلتيكو في هذه المباراة لتعزيز وضعه في صدارة جدول المسابقة فيما تتفق رغبة أتلتيكو وجاره ومنافسه اللدود ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة في هذه المباراة خاصة وأن فوز أتلتيكو في هذه المباراة سيخدم قطبي العاصمة الإسبانية.

ويحتاج أتلتيكو للفوز من أجل تقليص الفارق مع برشلونة والسعي للدخول مجددا مع برشلونة وريال مدريد في سباق الصدارة حال تعثر قطبي الصدارة في الجولات المقبلة أو على الأقل البقاء في سباق المراكز الأولى.

وفي المقابل، يتمنى ريال مدريد تعثر برشلونة في هذه المباراة للانفراد بصدارة جدول المسابقة، والتي خطفها برشلونة قبل فترة توقف المسابقة في نوفمبر الماضي بسبب بطولة كأس العالم 2022 .

ولم تكن عودة برشلونة للمنافسات بعد فترة التوقف بالشكل الذي يتمناه الفريق حيث تعادل الفريق مع إسبانيول 1-1 في الدوري مع استئناف مسيرته في المسابقة ليفقد فارق النقطتين اللتين كان يتفوق بهما على ريال مدريد.

كما احتاج برشلونة إلى وقت إضافي للتغلب 4-3 على انتر سيتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، وذلك بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويحتاج برشلونة إلى الظهور بشكل أفضل كثيرا في مباراة الغد إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية على ملعب أتلتيكو الذي لم يخسر على ملعبه أمام برشلونة منذ أن خسر أمامه 0-1 في ديسمبر 2019 .

وفي المقابل، كانت عودة أتلتيكو للمنافسات بعد مونديال 2022 أفضل من برشلونة؛ حيث تغلب الفريق على مضيفه أرينتيرو 3-1 ثم على مضيفه ريال أوفييدو 2-0 في بطولة كأس ملك إسبانيا كما فاز على إلتشي 2-0 بالدوري الإسباني.

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