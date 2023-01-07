الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديدييه ديشان حتى 2026

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى يونيو 2026.

وجاء في البيان "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوجريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى يونيو 2026"

وقاد ديشان منتخب فرنسا للتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، قبل الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4.

واجتمع ديشان مع رئيس الاتحاد الفرنسي،نويل لو غراييه في وقت سابق واتفقا على تجديد العقد، حيث كان هناك اجماع على ضرورة بقاء ديشان في منصبه الحالي، خلال الفترة المقبلة، بعد التطور الملحوظ للمنتخب تحت قيادته.

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