راشفورد يقود "اليونايتد" إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا بفوزه على ايفرتون

المصدر: أ ف ب

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واصل مانشستر يونايتد نتائجه القوية بقيادة ماركوس راشفورد، وبلغ أمس الجمعة، الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1.

افتتح البرازيلي أنتوني (4) التسجيل لأصحاب الأرض بتمريرة من راشفورد، فيما سجل المدافع كونور كودي هدف التعادل للضيوف بعد هفوة من الحارس الاسباني دافيد دي خيا (14)، قبل أن يتحول من بطل الى سيئ الحظ عندما منح يونايتد التقدم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (52) قبل أن يسجل راشفورد الهدف الثالث من ركلة جزاء (90+7).

وهذا الانتصار الخامس تواليًا ليونايتد من خمس مباريات منذ استئناف المنافسات بعد التوقف لمونديال قطر 2022، بينها ثلاثة في الدوري، واحد في كأس الرابطة وواحد في كأس إنكلترا.

وبعد أن حافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع السابقة، اهتزت شباكه للمرة الأولى منذ فوزه القاتل على فولهام 2-1 في نوفمبر الفائت قبل التوقف.

ويستضيف يونايتد فريق تشارلتون أثلتيك الثلاثاء في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، قبل ديربي مانشستر المنتظر على أرضه ضد سيتي السبت المقبل في الدوري، علمًا أنه يحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن غريمه الثاني بطل إنجلترا.

من جهة أخرى، زاد الضغط على مدرب ايفرتون فرانك لامبارد الذي تعرض للخسارة الخامسة في آخر ست مباريات في جميع المسابقات ويحتل المركز 18 في الدوري في منطقة الهبوط.

افتتح يونايتد التسجيل عندما انطلق راشفورد على الرواق الايسر وتوغل الى داخل المنطقة ومرر عرضية زاحفة نحو القائم الثاني الى أنتوني تابعها من مسافة قريبة (4).

لكن الرد جاء سريعًا من الضيوف بهدية من دي خيا الذي خاض مباراته الرقم 511 مع يونايتد ودخل قائمة العشرة الأوائل تمثيلاً للنادي، عندما حاول التصدي بقدمية بطريقة غريبة لعرضية خفيفة من الفرنسي نيل موباي، لكنه لم ينجح بذلك، لتنسل الكرة بين ساقيه ويتابعها كودي من على خط المرمى (14).

وهيمن يونايتد على الشوط الاول وأتيحت له الفرص الاكثر لكنه افتقد للمسة الاخيرة.

وسدد راشفورد، الذي سجل في المباريات الخمس جميعها منذ استئناف المنافسات، كرة صاروخية من مسافة بعيدة من خارج المنطقة أبعدها الحارس جوردان بيكفورد (32).

وأتيحت فرصة أخرى للدنماركي كريستيان إريكسن الذي سدد كرة لولبية بيسراه من الجهة اليمنى على مشارف المنطقة علت العارضة بسنتمترات (40).

وتعرض النيجيري أليكس إيوبي لاعب وسط ايفرتون لاصابة إثر تدخل من الهولندي تايرل مالاسيا وخرج على الحمالة.

بعد ثوانٍ، لعب راشفورد دورًا في الهدف الثاني بعد أن راوغ على الجهة اليسرى داخل المنطقة ومرر عرضية تابعها كودي بالخطأ في مرماه (52).

رفع "توفيز" من إيقاعهم ووصلوا الى منطقة يونايتد وأنقذ دفاع الاخير الكرة في اللحظة الاخيرة داخل المنطقة (64).

وكاد البرتغالي برونو فرنانديش يسجل الثالث بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة أبعدها بيكفورد الى ركنية (66).

وألغى الحكم هدفًا للبديل دومينيك كالفيرت-لوين بعد تسلل على ديماراي غراي في بناء الهجمة (74)، قبل أن يسجل راشفورد من ركلة جزاء إثر خطأ تحصل عليه البديل الارجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو من بن غودفري.

وبات راشفود أول لاعب منذ واين روني في 2012 يسجل في سبع مباريات تواليًا ليونايتد على ملعب أولد ترافورد في مختلف المسابقات.

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