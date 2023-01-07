سان جرمان إلى دور الـ 16 من كأس فرنسا بفوز متأخر على شاتورو

المصدر: أ ف ب

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بلغ باريس سان جرمان أمس الجمعة دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوز متأخر على شاتورو من الدرجة الثالثة 3-1.

وغاب ثلاثي "الرعب" الهجومي بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي "أم أن أم" عن متصدر الدوري في مواجهته في دور الـ 32.

وفي حين يواصل نيمار علاجه من التواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته بكأس العالم الأخيرة، يغيب ميسي، العائد حديثاً إلى فرنسا بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، للراحة.

وحصل مبابي، الذي خسر نهائي مونديال قطر أمام أرجنتين ميسي بركلات الترجيح والمغربي أشرف حكيمي صاحب الانجاز التاريخي مع "أسود الأطلس" بوصولهم إلى المربع الذهبي في العرس الكروي، على إجازة.

على ملعب غاستان بيتي، افتتح سان جرمان التسجيل عبر مهاجمه هوغو ايكيتيكي بعد تمريرة في العمق من لاعب الوسط الشاب إسماعيل غاربي (18 عاماً) داخل منطقة الجزاء تابعها بتسديدة من خارج قدمه اليمنى فشل الحارس بول ديليكروا في صدها (13).

وأدرك شاتورو التعادل بعدما مرر نولان رو كرة إلى الخلف من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء تابعها ناتانيل نتولا تيو تسديدة اصطدمت بمدافع نادي العاصمة الشداي بيتشيابو وخدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (37).

وجاء الخلاص بقدمي الاسباني كارلوس سولر بعد تمريرة ساقطة من البرتغالي فيتينيا مرت من فوق الدفاع ووصلت إلى إيكيتيكي تابعها رأسية وأنقذها ديليكروا، قبل أن يحولها لاعب الوسط في المرمى (78)، في رابع أهدافه بقميص نادي العاصمة.

واطمأن سان جرمان إلى النتيجة بعدما سجل الاسباني الآخر خوان برنات الهدف الثالث اثر تمريرة من مواطنه فابيان رويس (90+1).

وحقق أنجيه متذيل ترتيب "ليغ1" فوزاً صعباً على وصيفه في القاع ستراسبورغ بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً.

وتلقى مونبلييه خسارة مفاجئة أمام مضيفه بو من الدرجة الثانية 1-2.

وأكدت هذه الخسارة الفترة الصعبة التي يمر بها مونبلييه صاحب المركز الرابع عشر في الدوري مبتعداً بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وفي مباراتين من الدرجة الثانية، فاز غرونوبل على نيم 1-صفر، وباريس أف سي على فالنسيين 3-1.

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